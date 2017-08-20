Хьюз: в АПЛ Хесе засияет

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз высоко оценил потенциал нападающего Хесе Родригеса после победы над «Арсеналом» в матче второго тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев, Хесе забил единственный мяч.
«Думаю, что все будут наблюдать за ним. Хесе засияет в АПЛ. Он может играть на трёх-четырёх позициях. Эта универсальность и гибкость идеальны для любого тренера.
Хесе тренировался с командой всего три дня, поэтому было немного рискованно ставить его в стартовый состав. Но он, на мой взгляд, стал лучшим игроком матча и забил отличный гол», — цитирует Хьюза Sky Sports.
«Арсенал» проиграл «Сток Сити», Хесе забил в дебютном матче в АПЛ