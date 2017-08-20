Тренер «Балтики»: проигрывать такие матчи — это что-то невероятное

Тренер «Балтики» Андрей Дмитриев поделился впечатлениями от поражения в домашнем матче 9-го тура ФНЛ с «Факелом» (0:1).
«Обидно такие матчи даже вничью играть. А уж проигрывать – это что-то невероятное. Мы имели полное преимущество, но не реализовали моменты. Это нас самих уже начинает настораживать. Будем работать над завершением атак. В этой игре соперник хорошо сыграл в обороне. Мы старались идти через фланги, но пока мяч не идёт в ворота. Наверное, не везёт. У нас опытные и техничные футболисты. Да и элемент невезения присутствует», — цитирует Дмитриева сайт ФНЛ.
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