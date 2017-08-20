Рейнгольд: Ал. Миранчук мог сделать Глушакова инвалидом на всю жизнь

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).
«Вчера был праздник футбола: полный стадион, забито семь мячей, обе команды играли в открытый, профессиональный футбол. Для болельщика это было отличное зрелище, в отличие от нудных ничьих. Единственное, что удручает – поражение «Спартака». Отдельные футболисты, типа Александра Самедова, который и подвёл команду, не дорабатывают, грубейшая ошибка вратаря Александра Селихова и так далее.
Самедов – человек, который не понимает, что он делает. Зачем падать в штрафной, если ты висишь на карточке? Эти дешёвые номера не проходят! Судья молодец, что разобрался, хотя я редко хвалю судей. Взял и выгнал Самедова с поля. Симулянтам на поле делать нечего. И извинения твои, друг ты мой любезный, никому не нужны. Ты заставил горбатиться команду, от которой по контракту получаешь деньги, в меньшинстве. Никто твои извинения не примет.
Что касается эпизода с Алексеем Миранчуком, там чистое удаление. Надо было показывать ему красную карточку и гнать в шею из футбола. Он не просто грубо сыграл, а по-хулигански. Миранчук мог сломать Денису Глушакову ногу, и это неприемлемо. Судья стоял рядом, и неясно, почему он не принял решения. Хорошо, что парень отделался лёгким испугом, но он мог сломать большую берцовую кость и стать инвалидом на всю жизнь. Грубейшая ошибка арбитра.
«Спартак» потерял фарт. Многие игры чемпионского сезона заканчивались со счётом 1:0 на последних минутах. В новом сезоне этого фарта нет, и «Спартак» недоработал физически на сборах. Но я не буду критиковать команду, потому что в этом году предстоит Лига чемпионов. Надо успокоиться и узнать, в какую группу попадёт команда. Что касается чемпионата, надеюсь, что команда выйдет из этого ступора, возьмёт себя в руки и начнёт играть по-настоящему», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.