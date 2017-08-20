Моуринью: я хочу посмотреть, как «МЮ» будет вести себя, уступая в счёте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Суонси Сити» (4:0) в матче второго тура чемпионата Англии. В первом туре «МЮ» с тем же счётом выиграл у «Вест Хэм Юнайтед».
«Я хочу, чтобы моя команда уступала в счёте. Сейчас всё идёт как нельзя лучше, но так будет не всегда. Рано или поздно команду ждут тяжёлые матчи, и мы должны быть готовы к этому.
Пока этого не произошло, но я хочу посмотреть, как игроки будут пытаться изменить результат. Давайте посмотрим, как мы проявим себя, когда возникнут трудности, когда нам нужно будет забивать на последних минутах», — цитирует Моуринью Sky Sports.
Моуринью: «МЮ» со спокойствием ждал момента, чтобы убить игру с «Суонси»