Виллиан: надеюсь, «Челси» снова обыграет «Тоттенхэм» на «Уэмбли»

Полузащитник «Челси» Виллиан поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» во втором туре чемпионата Англии. Игра пройдёт сегодня, 20 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало — в 18:00 мск.
«Мы отлично потренировались на этой неделе. Мы очень много работали и выкладывались полностью. Мы старались исправить ошибки, которые допустили на прошлой неделе, и нам важно не наделать таких ошибок сегодня, нам необходимо извлечь урок. Это важный матч, и мы сделаем всё ради победы.
Это важный матч против топ-клуба, у которого великолепный состав. У нас есть мотивация, и в этом не может быть никаких сомнений. Мы хотим выйти на поле и сделать своё дело. Если мы победим, то у нас будет больше уверенности в будущем, и поэтому нам важно правильно настроиться на матч, держаться вместе и играть компактно. Мы знаем, что будет сложно, но если мы все будем стараться и работать, то победим.
Обычно мы обыгрываем их на «Уэмбли», и, надеюсь, в этот раз сделаем то же самое. Мне всегда важно забивать, и в этом сезоне я хочу забить ещё больше голов», — цитирует Виллиана пресс-служба «Челси».
В прошлом сезоне «Челси» со счётом 4:2 победил «Тоттенхэм» на «Уэмбли» в полуфинальном матче Кубка Англии.