Берхамов: бегущий с мячом Григалава похож на электричку

Полузащитник тульского «Арсенала» Кантемир Берхамов ответил на вопрос о самых колоритных футболистах «канониров».
«У нас нет неинтересных футболистов, у каждого есть свои плюсы и минусы. По внешнему виду очень хочу отметить Гиа Григалаву и Анри Хагуша. Особенно Гиа, который если бежит с мячом, похож на электричку — собьёт по пути любого», — сказал Берхамов в интервью клубному телевидению тульского «Арсенала».
Григалава обладает хорошими физическими данными: рост 28-летнего футболиста — 190 см, вес — 85 кг.