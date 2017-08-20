Ал. Миранчук: извиняюсь перед Глушаковым, но судья рассудил так, как нужно

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал свой фол против хавбека «Спартака» Дениса Глушакова в матче между командами в седьмом туре РФПЛ. Во втором тайме Миранчук подкатил прямой ногой в Глушакова и получил жёлтую карточку, хотя, по мнению многих специалистов, должен был быть удалён с поля. Встречу, завершившуюся победой «Локомотива» со счётом 4:3, обслуживала бригада Алексея Еськова.
«Есть судья на поле, он рассудил так, как нужно. Много бывает таких эпизодов в футболе. Я, конечно, извиняюсь перед Денисом, но повторюсь: есть судья, он решает», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
Хусаинов: фол Алексея Миранчука на Глушакове – это прямая красная карточка