«Зенит» в Перми обыграл «Амкар» благодаря голу Кокорина

«Зенит» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 61-й минуте забил Александр Кокорин. Форвард сине-бело-голубых выскочил из-за спины защитника после передачи от Дмитрия Полоза и пробил мимо Артура Нигматуллина.
«Зенит» набрал 19 очков и вновь единолично возглавил турнирную таблицу Премьер-Лиги. «Амкар» (2) идёт последним.
Видео гола Кокорина можно посмотреть в «Твиттере».
Кокорин забил гол в пятом матче РФПЛ кряду