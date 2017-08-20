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«Утрехт» перед выездом в Санкт-Петербург обыграл «Виллем II»

20 августа 2017, воскресенье. 17:24 Футбол

«Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, в матче 2-го тура голландского чемпионата обыграл на своём поле со счётом 2:0 «Виллем II».

Оба гола «Утрехт» забил в самом начале матча — на 2-й минуте счёт открыл Закария Лабьяд, а на 7-й окончательный результат установил Сирил Дессерт.

Напомним, что на этой неделе «Утрехт» обыграл «Зенит» со счётом 1:0 в первом матче квалификации Лиги Европы.

Ответная игра между «Зенитом» и «Утрехтом» состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.

Нидерланды - Эредивизия. 2-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 15:30 МСК
Утрехт
Утрехт
2 : 0
Виллем II
Тилбург
1:0 – Лабьяд – 2, 2:0 – Дессерт – 7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виллем II Утрехт ФК Зенит
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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