«Утрехт» перед выездом в Санкт-Петербург обыграл «Виллем II»

«Утрехт», являющийся соперником «Зенита» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы, в матче 2-го тура голландского чемпионата обыграл на своём поле со счётом 2:0 «Виллем II».
Оба гола «Утрехт» забил в самом начале матча — на 2-й минуте счёт открыл Закария Лабьяд, а на 7-й окончательный результат установил Сирил Дессерт.
Напомним, что на этой неделе «Утрехт» обыграл «Зенит» со счётом 1:0 в первом матче квалификации Лиги Европы.
Ответная игра между «Зенитом» и «Утрехтом» состоится в Санкт-Петербурге 24 августа.