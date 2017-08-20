Манчини: «Зенит» отдаст Нобоа и Ерохина в аренду в «Рубин»? Первый раз слышу

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после гостевой победы над «Амкаром» (1:0) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги прокомментировал слухи о возможном уходе из его команды полузащитников Кристиана Нобоа и Александра Ерохина на правах аренды в «Рубин».
«Слухи об аренде Нобоа и Ерохина в «Рубин»? Я слышу об этом в первый раз», — приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».
Нобоа и Ерохин перешли в «Зенит» на правах свободных агентов этим летом. В прошлом сезоне оба футболиста выступали в «Ростове» под руководством Курбана Бердыева, который теперь является главным тренером «Рубина».
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