Полиция Стока: искали пропавшего человека по фамилии Озил. Вы его не видели?

Болельщик «Арсенала» после поражения своей команды в гостевом матче второго тура английской Премьер-лиги от «Сток Сити» (0:1) в шутку обратился к полиции города Сток-он-Трент по поводу неудачи своей команды.
«Хочу сообщить об ограблении», — обратился фанат лондонской команды в «Твиттере» к полиции города, в котором выступает «Сток Сити», намекая на потерю «Арсенала» трёх очков в выездной встрече.
«Приносим извинения за задержку с ответом. Мы были заняты поиском пропавшего человека по фамилии Озил. Вы его не видели?» — ответил официальный аккаунт полицейского департамента, пошутив о неярком выступлении полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
Джеррард: на выезде Озил играет недостаточно хорошо и становится бесполезным