Калитвинцев: с уважением отношусь к «Уфе», но удовлетворения от этой ничьей нет

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат домашнего матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Мы знали, как будет играть наш соперник, выстроили план на игру. Он не на сто процентов, но работал, ребята старались выполнять то, о чём мы договаривались. Но пропустили мяч перед перерывом от команды, хорошо играющей без мяча, дали фору. Во втором тайме усилили давление, в том числе заменами. Мы рисковали, но риск был оправданным, нам ничего не оставалось делать. Но не забивая, нельзя выиграть матч. За самоотдачу, усилия, желание, которое ребята проявили на поле, я их поблагодарил. А результат… С уважением отношусь к «Уфе», но удовлетворения от этой ничьей нет.
Момент с Зотовым? Я не смотрел, но сказали, что вроде бы нарушение было. Цаллагов сыграл довольно-таки хорошо, но знаю, что он может лучше. Человек пропустил много игр. Он в хорошем состоянии, работал в общей группе, но игровой практики ему немножко не хватило. Планируется ли в «Динамо» подписание плеймейкера? В любой команде качественный футболист всегда нужен. Будут приобретения или нет, ответить не могу, не занимаюсь финансами», — передаёт слова Калитвинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.