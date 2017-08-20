Шунин: за «Спартаком» не следим, главное — идти вверх и не опускаться самим

Голкипер «Динамо» Антон Шунин прокомментировал результат домашнего матча 7-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Хорошо, что в концовке не пропустили: у соперника был отличный голевой момент. Могли даже и одного очка не набрать.
Дома всегда хочется играть на победу и выигрывать. К сожалению, сегодня не одержали победу. Есть разочарование из-за ничьей.
Хотели ли обогнать «Спартак» в таблице? Не принципиально думать о ''Спартаке''. Конечно, в турнирной таблице хочется только подниматься. За ''Спартаком'' не следим. Главное — идти вверх и не опускаться самим", — заявил Шунин, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
Калитвинцев: с уважением отношусь к «Уфе», но удовлетворения от этой ничьей нет