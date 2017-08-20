Ташаев: думаю, «Динамо» потеряло два очка в матче с «Уфой»

Полузащитник «Динамо» Александр Ташаев прокомментировал результат домашнего матча 7-го тура РФПЛ с «Уфой» (1:1).
Думаю, что мы потеряли два очка. У нас была возможность выиграть, но пропустили необязательный гол в конце первого тайма. Нас подвела реализация в первой половине встречи. У нашей команды был как минимум один стопроцентный момент, и если бы отличились, то игра сложилась бы для нас по-другому.
Что надо поменять, нам скажет главный тренер. Но считаю, что мы недосчитались очков в первых турах", — передаёт слова Ташаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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