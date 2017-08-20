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«Кёльн» проиграл «Боруссии» М, Рауш был заменён в конце первого тайма

20 августа 2017, воскресенье. 20:59 Футбол

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Кёльн». На 49-й минуте гол забил Нико Эльведи.

Защитник «Кёльна» Константин Рауш, который был включён в расширенный состав сборной России, был заменён в конце первого тайма из-за травмы.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым на этой неделе назвал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).

Германия - Бундеслига. 1-й тур
20 августа 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 – Эльведи – 49
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия М Кёльн Сборная России — Футбол Константин Рауш Травмы — футбол
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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