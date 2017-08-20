«Кёльн» проиграл «Боруссии» М, Рауш был заменён в конце первого тайма

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги в Мёнхенгладбахе местная «Боруссия» с минимальным счётом обыграла «Кёльн». На 49-й минуте гол забил Нико Эльведи.
Защитник «Кёльна» Константин Рауш, который был включён в расширенный состав сборной России, был заменён в конце первого тайма из-за травмы.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым на этой неделе назвал расширенный состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).