«Атлетик» не сумел обыграть «Хетафе», оставшийся вдесятером на 66-й минуте

В матче 1-го тура испанской Примеры сезона-2017/18 встречались «Атлетик» и «Хетафе». Игра, прошедшая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, завершилась вничью. Забитых мячей болельщики не увидели.
При этом «Хетафе» во втором тайме остался вдесятером — на 66-й минуте вторую жёлтую карточку получил Альваро Хименес.
В следующем туре Примеры «Атлетик» 27 августа ожидает гостевой матч с «Эйбаром», а «Хетафе» в тот же день примет «Севилью».
С подробным календарём нового сезона испанского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».