Спортдиректор «Партизана»: возвращение Тошича в наш клуб невозможно

Спортивный директор «Партизана» Ивица Илиев прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб бывшего полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.
«Информация о переходе Тошича в «Партизан» — вымысел журналистов? Мы не можем кому-то запрещать что-то воображать. Тошич присутствовал на нашем матче Лиги Европы с «Видеотоном». По той причине, что он бывший игрок команды, который просто приехал посмотреть игру бывшего клуба. Кто бы не хотел видеть Тошича в «Партизане»? Ему 30 лет, он многого добился в своей карьере. Однако мы понимаем, что его возвращение невозможно», — цитирует Илиева «Спортски журнал».
Этим летом Тошич стал свободным агентом, проведя семь предыдущих сезонов в ЦСКА.
Тошич: я не веду переговоров с «Партизаном» и не вернусь туда