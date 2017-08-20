Рейнгольд: видно, что Кокорин переосмыслил свои жизненные позиции

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который не уходит с поля без гола уже в пяти матчах российской Премьер-Лиги кряду.
«Я не в шоке от игры Кокорина. Он нападающий, обязан так играть. Забивает в каждой игре, взялся за голову — всё, детство ушло. Видно, что переосмыслил свои жизненные позиции, а играть он умел и умеет. Молодец, я это приветствую. Он стал более дисциплинированным, ищет свободные зоны, больше двигается. К игре теперь относится серьёзнее и уважает сам себя. Саша прибавил процентов на сто.
Не знаю, что изменило его игру. Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно быть в команде, чтобы понять. Но я думаю, что Манчини уж точно провёл с ним беседу, в которой были затронуты и жизненные вопросы. Кокорин заметно повзрослел в футбольных делах. Делает свою работу честно и профессионально", — сказал Рейнгольд.