Эмануэльсон: «Утрехт» может добиться хорошего результата в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Утрехта» Урби Эмануэльсон поделился ожиданиями от ответного гостевого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Зенитом», который пройдёт в Санкт-Петербурге 24 августа. В первом матче голландская команда одержала победу со счётом 1:0.
«В домашнем матче с «Зенитом» мы сыграли хорошо, были лучше соперника, но теперь нам предстоит отправиться в Россию. «Зенит» является европейским топ-клубом. В ответной игре необходимо сражаться за каждый метр на поле. Тогда мы можем добиться хорошего результата. Постараемся сделать это, приложив все свои усилия», — цитирует Эмануэльсона Soccernews.nl.
«Утрехт» перед выездом в Санкт-Петербург обыграл «Виллем II»