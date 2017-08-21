19-й гол Вильи в сезоне помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Йорк Сити» одержал волевую победу над «Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате MLS. Игра завершилась со счётом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме. На 57-й минуте Тил Барнбери вывел гостей вперёд, спустя 20 минут Давид Вилья сравнял счёт, а в компенсированное арбитром время точный удар Джонатана Льюиса позволил команде из Нью-Йорка отпраздновать успех.
Гол Давида Вильи стал 19-м в сезоне. Испанец продолжает лидировать в списке бомбардиров американского первенства, у его ближайшего преследователя Неманьи Николича из «Чикаго Файр» 16 голов.
Хет-трик Вильи принёс победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз»