Спаллетти: «Интер» показал хорошую игру с «Фиорентиной» лишь в течение часа

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после победы над «Фиорентиной» (3:0) в первом туре нового сезона Серии А отметил, что его команда действовала на поле надлежащим образом лишь в первые 60 минут. Успех команде из Милана обеспечил дубль Мауро Икарди и точный удар Ивана Перишича.
«Мы счастливы, команда отлично начала матч и показала хорошую игру. Нам удалось забить три мяча в ворота добротной команды. «Фиорентина» продемонстрировала неплохую организацию игры и доставила нам проблемы.
Сегодня мы играли хорошо в течение часа. Но команда не должна выпадать из игры в остальные полчаса, и это то, над чем нам предстоит поработать», — приводит послематчевый вердикт специалиста Football Italia.
Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Фиорентину»