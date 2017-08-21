Бенитес: в АПЛ нельзя совершать слишком много ошибок

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение своей команды во встрече с «Хаддерсфилд Таун» во втором туре английской Премьер-лиги (0:1). Эта неудача стала второй кряду после возвращения «сорок» в элиту футбола Англии.
«Нельзя совершать слишком много ошибок в Премьер-лиге. Мы допустили одну ошибку, дали Мую слишком много времени на обработку мяча и получили гол.
Мы лишь в начале пути, и нам нужно продолжать идти. Единственный способ улучшить игру — усиленно тренироваться», — цитирует специалиста ВВС.
«Хаддерсфилд» обыграл «Ньюкасл», одержав вторую подряд победу в АПЛ