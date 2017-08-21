Р. Фернандес: у «Барселоны» полная договорённость с Месси о продлении контракта

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес подчеркнул, что у руководства клуба и нападающего Лионеля Месси нет разногласий относительно продления контракта игрока. Футболист сборной Аргентины ещё не поставил подпись под новым соглашением, которое будет рассчитано до лета 2021 года.
«У «Барселоны» полная договорённость с Месси о продлении контракта. Мы просто ищем подходящий момент для того, чтобы подписать соглашение. Только и всего», — приводит слова Фернандеса beIN Sports.
Напомним, что в начале июля «Барселона» сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси. Ожидалось, что 30-летний аргентинский форвард поставит подпись под новым соглашением после возвращения из отпуска, но этого до сих пор не произошло.
Местре — о новом контракте Месси: всё согласовано, не хватает только подписи