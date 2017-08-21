Ватцке: Гётце уже хочет играть не как Месси, а как Иньеста

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал игру полузащитника команды Марио Гётце в новом сезоне. По словам Ватцке, раньше футболист сборной Германии стремился играть, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси, тогда как в данный момент своими действиями на поле больше напоминает полузащитника сине-гранатовых Андреса Иньесту.
«Гётце уже хочет играть не как Месси, а как Иньеста. Марио использует в своей игре простые и точные передачи», — приводит слова Ватцке Sky Germany.
Сам Гётце после матча 1-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:0) вышел на поле в основном составе и был счастлив вернуться на поле после долгого перерыва, обусловленного болезнью. В конце февраля врачи выявили у футболиста сборной Германии проблемы с обменом веществ, и он выбыл из строя, так и не сыграв после этого в предыдущем сезоне.