Техдир «Барселоны»: ведём долгие переговоры, хотим купить игроков без отступных

Технический директор «Барселоны» Роберт Фернандес сообщил, что трансферы игроков топ-класса затягиваются, поскольку каталонский клуб ведёт переговоры об их переходе без необходимости выплачивать полную сумму отступных.
«Нам нужно было хорошо стартовать после поражения от «Реала». В команду приходят новички, и им необходимо играть, чтобы сохранять положительную динамику. Играть в «Барселоне» непросто.
Что касается других трансферов, то мы пытаемся привлечь в команду игроков высокого класса, не выплачивая за них полной суммы отступных, а это требует длительных переговоров с их клубами», — отметил Фернандес в интервью клубной пресс-службе.