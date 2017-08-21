Левандовски раскритиковал сбор «Баварии» в Азии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски раскритиковал решение клуба о проведении предсезонного сбора в азиатских странах. Польский футболист считает, что команда из-за этого не смогла подготовиться к сезону должным образом.
«Во время сбора у нас не было времени на тренировки. Было много путешествий и товарищеских матчей. Но это никогда не идёт на пользу делу! Теперь у нас вместе со следующей неделей немного времени на то, чтобы суметь натренировать то, что не было натренировано во время периода подготовки к сезону», — приводит слова Левандовского Bild.
В 1-м туре чемпионата Германии «Бавария» на своём поле со счётом 3:1 победила леверкузенский «Байер».
Левандовски: если не забиваешь, приходится терпеть