«Ливерпуль» проигнорировал дедлайн по трансферу Коутиньо

«Барселона» потребовала от «Ливерпуля» дать окончательный ответ по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо до 7 вечера 20 августа, но не получила его.
«Мы сообщали в пятницу, что «Ливерпуль» отверг третье предложение «Барселоны». Каталонцы послали в Англию е-мейл, в котором сказали: «ОК, вы отвергли это предложение, но мы устанавливаем дедлайн – 19:00 в воскресенье. Иначе мы отзовём предложение.
Думаю, у «Ливерпуля» не было намерения отвечать, что в теории означает окончание всего этого. Это конец истории о переходе Коутиньо в «Барселону». В футболе нельзя загадывать наперёд, но если «Барселона» сдержит слово, то отзовёт предложение, потому что «Ливерпуль» не хочет продавать Филиппе», — заявил обозреватель Sky Sports Гилем Балаге.