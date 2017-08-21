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«Ливерпуль» проигнорировал дедлайн по трансферу Коутиньо

21 августа 2017, понедельник. 10:56 Футбол

«Барселона» потребовала от «Ливерпуля» дать окончательный ответ по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо до 7 вечера 20 августа, но не получила его.

«Мы сообщали в пятницу, что «Ливерпуль» отверг третье предложение «Барселоны». Каталонцы послали в Англию е-мейл, в котором сказали: «ОК, вы отвергли это предложение, но мы устанавливаем дедлайн – 19:00 в воскресенье. Иначе мы отзовём предложение.

Думаю, у «Ливерпуля» не было намерения отвечать, что в теории означает окончание всего этого. Это конец истории о переходе Коутиньо в «Барселону». В футболе нельзя загадывать наперёд, но если «Барселона» сдержит слово, то отзовёт предложение, потому что «Ливерпуль» не хочет продавать Филиппе», — заявил обозреватель Sky Sports Гилем Балаге.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Барселона Филиппе Коутиньо Трансферы
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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