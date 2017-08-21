Касемиро: у «Реала» нет потолка благодаря трудолюбию и скромности

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро рассыпался в похвалах в адрес своей команды. Подопечные Зинедина Зидана в выездном матче 1-го тура чемпионата Испании победили на выезде «Депортиво» со счётом 3:0, а сам бразильский футболист стал автором гола.
«Постепенно команда растёт и играет всё лучше. Путь к завоеванию титулов пролегает через победу во всех матчах. У «Реала» нет потолка благодаря трудолюбию и скромности», — цитирует Касемиро Bernabeu Digital.
Ранее приводились слова главного тренера «Депортиво» Пепе Меля о том, что «Реал» является самой сильной командой в Европе.
Наставник «Депортиво»: у «Реала» самый сильный состав в Европе