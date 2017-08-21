Мората: конечно, уход из «Реала» мне помогает в сборной Испании

Бывший нападающий мадридского «Реала» Альваро Мората, перешедший в лондонский «Челси», не жалеет о своём решении. Мората подчеркнул, что смена клубной прописки важна для него и в контексте выступлений за сборную Испании.
«Реал» в невероятной форме, я видел их матчи с «Барселоной» в розыгрыше Суперкубка Испании. Желаю, чтобы они выигрывали всё, кроме матчей с «Челси». Конечно, уход из «Реала» мне помогает в сборной Испании. Главный тренер национальной команды Хулен Лопетеги хотел, чтобы у меня была большая игровая практика», — приводит слова Мораты Onda Cero.
Мората: мне надо совершить прорыв в карьере, «Челси» — идеальное место для этого