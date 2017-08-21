Метцельдер: Хёведес подавлен из-за решения Тедеско

Бывший футболист мадридского «Реала» и «Шальке-04» Кристоф Метцельдер раскритиковал главного тренера гельзенкирхенской команды Доменико Тедеско за его решение в отношении защитника Бенедикта Хёведеса. Тедеско лишил футболиста должности капитана команды, передав капитанскую повязку голкиперу Ральфу Ферману.
«Парень подавлен из-за этого. Хёведес никогда не делал ничего неправильного и всегда выкладывался на поле. Это решение против него, и я не знаю, какие последствия всё это будет иметь», — приводит слова Метцельдера интернет-издание Sport1.
Ранее Тедеско заявил, что это не решение против Хёведеса.
Хёведес не согласен со своим отстранением от должности капитана «Шальке-04»