«Манчестер Сити» объявил об уходе Насри в «Антальяспор»

«Манчестер Сити» объявил, что команду покинул полузащитник Самир Насри, который продолжит карьеру в «Антальяспор». За английскую команду французский футболист провёл 176 матчей, при этом забив 27 мячей и дважды выиграв с клубом чемпионат Англии.
Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб предложил 30-летнему игроку двухлетний контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю.
«Все в клубе желают Самиру удачи в следующей главе его карьеры и хотели бы поблагодарить его за фантастические воспоминания», — говорится на официальном сайте «горожан».
«Антальяспор» предложил Насри контракт с зарплатой £ 70 тыс. в неделю