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Нигматуллин: невызов Селихова в сборную России – вполне логичное решение

21 августа 2017, понедельник. 15:58 Футбол

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал непопадание голкипера красно-белых Александра Селихова в окончательный список сборной России на контрольный матч с «Динамо».

«Невызов Александра Селихова в сборную на матч с «Динамо» можно довольно легко объяснить, это вполне логичное решение. При всех потенциально сильных качествах этого вратаря, ему в данный момент не удалось убедить тренерский штаб сборной России в том, что он сильнее Лунёва или Синицына. Наверняка тренерами национальной команды планировалось пригласить на игру двух вратарей — этого вполне достаточно – а Лунёв и Синицын играют в своих клубах стабильнее. В этом нужно прибавлять и Селихову.

Играть за «Спартак» очень сложно, да и попал Александр в основной состав не в самый простой момент. Значит, нужно вместе с командой преодолевать сложности и добиваться нового вызова в сборную, чего я Селихову и желаю. Александр пока сыграл недостаточное количество матчей за «Спартак», были у него и хорошие моменты, и не очень. Но я надеюсь, что это только начало карьеры большого вратаря», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Динамо Москва Александр Селихов Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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