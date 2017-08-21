Нигматуллин: невызов Селихова в сборную России – вполне логичное решение

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал непопадание голкипера красно-белых Александра Селихова в окончательный список сборной России на контрольный матч с «Динамо».
«Невызов Александра Селихова в сборную на матч с «Динамо» можно довольно легко объяснить, это вполне логичное решение. При всех потенциально сильных качествах этого вратаря, ему в данный момент не удалось убедить тренерский штаб сборной России в том, что он сильнее Лунёва или Синицына. Наверняка тренерами национальной команды планировалось пригласить на игру двух вратарей — этого вполне достаточно – а Лунёв и Синицын играют в своих клубах стабильнее. В этом нужно прибавлять и Селихову.
Играть за «Спартак» очень сложно, да и попал Александр в основной состав не в самый простой момент. Значит, нужно вместе с командой преодолевать сложности и добиваться нового вызова в сборную, чего я Селихову и желаю. Александр пока сыграл недостаточное количество матчей за «Спартак», были у него и хорошие моменты, и не очень. Но я надеюсь, что это только начало карьеры большого вратаря», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.