Жюли назначен послом «Монако» на сезон-2017/18

«Монако» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего нападающего команды Людовика Жюли на должность посла на сезон-2017/18. 41-летний француз будет представлять монегасков во время различных мероприятий.
«Я очень рад вернуться в „Монако“. После стольких лет в клубе я испытываю гордость в связи с тем, что получил должность посла. С нетерпением жду жеребьёвки Лиги чемпионов, где я буду выступать в новой роли», — приводит слова Жюли официальный сайт клуба.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
«Монако» установил рекорд Лиги 1, выиграв в 15-м матче подряд