Калачёв повторил трюк Тотти

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв повторил трюк бывшего форварда «Ромы» Франческо Тотти, выполнив передачу на лодку точным навесом с правой ноги. Соответствующий видеоролик появился на официальной странице ФК «Ростов» в социальной сети «Твитер».
В семи матчах нынешнего сезона РФПЛ 36-летний Калачев забил три мяча (два — с пенальти) и отдал две голевые передачи.
Видео с трюком Калачева доступно на официальной странице ФК «Ростов» в социальной сети «Твиттер».
Видео с трюком Тотти также доступно в «Твиттере».