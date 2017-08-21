Моуринью: Рашфорду нужно научиться получать удовольствие от реакции фанатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал негативную реакцию болельщиков «Суонси Сити» на форварда манкунианцев Маркуса Рашфорда во время матча между командами во втором туре АПЛ, который прошёл 19 августа и закончился победой «МЮ» со счётом 4:0.
Фанаты валлийской команды освистывали Рашфорда, так как он, по их мнению, в апрельском матче между клубами на «Олд Траффорд» (1:1) симулировал пенальти в штрафной площади «Суонси».
«Думаю, Маркусу нужно научиться получать удовольствие от реакции фанатов. Если бы он был плохим игроком, никто не пытался бы его спровоцировать. Они же видят, насколько это быстрый и опасный игрок, и, наверное, думают, что могут вывести его из равновесия.
Рашфорду нужно адаптироваться. Он же английский парень, который играет за их национальную команду. Ой, извините, они же валлийцы», — цитирует Моуринью ESPN FC.