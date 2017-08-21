Кейн: об «августовском проклятии» много говорят, но меня это не очень беспокоит

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн после домашнего поражения от «Челси» (1:2) в матче второго тура английской Премьер-лиги отметил, что не обращает внимания на «августовское проклятие». Кейн уже три года не может отличиться в официальном матче в первом месяце сезона.
«Об этом много говорят, хотя меня это не слишком беспокоит. Я стараюсь хорошо играть и забивать, но иногда мяч не идёт в ворота или у меня просто почти не возникает моментов, как было в игре с „Челси“.
Это часть игры, мне просто нужно продолжать упорно трудиться и делать своё дело. Уверен, что в таком случае голы обязательно придут", — цитирует Кейна Sportsmole.
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