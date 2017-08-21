«Эмполи» купил у «Арсенала» 19-летнего полузащитника Беннасера

Полузащитник Исмаэль Беннасер, который также может сыграть в линии атаки, перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи». 19-летний футболист подписал с итальянским клубом контракт, который рассчитан до 2021 года, информирует официальный сайт «Эмполи».
Игрок сборной Алжира был куплен «Арсеналом» в 2015 году. Вторую половину минувшего сезона Беннасер провел в «Туре». На счету полузащитника 16 матчей (14 — с первых минут) во французской Лиге 1, в которых футболист сумел отметиться одним голом.
Фото доступно в «твиттере» «Эмполи».