Жевнов: Калачёв говорил, что в случае вылета «Ростова» из РФПЛ мог закончить

Экс-голкипер «Москвы», «Зенита» и сборной Беларуси Юрий Жевнов высоко оценил уровень игры 36-летнего белорусского полузащитника «Ростова» Тимофея Калачёва.
«Во-первых, он попал к хорошему тренеру, когда пришёл в команду Курбан Бердыев. Он сделал команду и добивался результата. Я знаю Тимофея, мы с ним разговаривали, когда „Ростов“ спасался от вылета из РФПЛ. И если бы команда покинула Премьер-Лигу, Тимофей говорил, что, скорее всего, закончил бы. Но так получилось, что „Ростов“ остался, а на следующий год едва чемпионами России не стал. Так что, ещё раз скажу, Калачёв попал реально к хорошему тренеру, почувствовал вторую или третью молодость. Я очень рад за Тимофея.
Скажем так, подобных игроков вообще всегда не хватает. Он крут на данный момент не только для сборной Беларуси, но и в чемпионате России. Это все отмечают, все видят», — цитирует Жевнова offside.by.