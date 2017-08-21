Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ. Юбилейным для 31-летнего футболиста стал мяч, забитый в ворота «Манчестер Сити» в выездном матче второго тура АПЛ.
На 35-й минуте у «ирисок» прошла прострельная передача с правого фланга в середину штрафной, а Руни переправил мяч в сетку ворот «горожан». Теперь форвард по количеству голов в АПЛ отстаёт только от легендарного Алана Ширера (260).
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон». К 40-й минуте «ириски» впереди — 1:0.
Видео гола доступно в «Твиттере».