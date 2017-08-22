Руни: уверен, красная часть Манчестера тоже насладилась моим 200-м голом в АПЛ

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (1:1) в матче второго тура чемпионата Англии. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» открыл счёт в первом тайме и стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ.
«Чувствую разочарование. Мы могли забить второй гол, но надо отдать „Сити“ должное — они поменяли некоторые позиции и осложнили нам жизнь. Думаю, перед игрой мы были бы довольны одним очком, но сейчас мы немного расстроены.
200-й гол в АПЛ? Это было приятно. Рад, что добился этого в такой важной игре. Уверен, красная часть Манчестера тоже насладилась мячом.
Безусловно, мы можем прогрессировать. «Эвертон» сделал много приобретений этим летом, мы амбициозная команда и хотим идти вперёд. Наша цель — стать лучше за следующие один-два года, и тогда мы можем стать успешным клубом", — цитирует Руни BBC Sport со ссылкой на эфир Sky Sports.