Гранквист: одно очко на выезде с «Ростовом» — хороший результат для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями от матча седьмого тура РФПЛ с «Ростовом». Игра на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону завершилась нулевой ничьей.
«0:0 — неплохой результат. У нас были моменты в атаке, но была и некоторая усталость. Мы часто играем по два матча в неделю, так что одно очко на выезде с „Ростовом“ — это хороший результат», — сказал Гранквист в эфире программы «8-16».
Турнирная таблица российской футбольной Премьер-Лиги после семи туров доступна на «Чемпионате».