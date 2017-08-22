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Гвардиола: даже не знаю, сколько моментов «Сити» и «Эвертон» создали на двоих

22 августа 2017, вторник. 00:43 Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче второго тура АПЛ.

«Во втором тайме мы хорошо выступили, примерно так же, как с этим же соперником на своём поле в прошлом сезоне. В первом тайме мы создавали моменты, но не реализовывали их. „Эвертон“ тоже показал хороший футбол. Даже не знаю, сколько голевых шансов команды создали на двоих.

Я доволен всеми игроками, но мы потеряли очки и должны проанализировать это. С другой стороны, 10 на 11 против команды уровня Лиги Европы… Мы попытались. В концовке мы упустили некоторые моменты, забили, но не победили", — цитирует Гвардиолу BBC Sport со ссылкой на эфир телеканала Sky Sports.

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Источник: BBC Sport Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити ФК Эвертон Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
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