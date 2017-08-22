Куман: «Манчестер Сити» вёл игру с «Эвертоном», но моментов у них почти не было

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился впечатлениями от ничьей в матче второго тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 1:1.
«Да, „Манчестер Сити“ вёл игру, но моментов у них почти не было. У „Эвертона“ было достаточно возможностей, чтобы забить ещё, но не вышло. Оба удаления, полагаю, были не самыми очевидными, но игра получилась напряжённой, и судье было трудно.
Результативность Уэйна Руни меня не удивляет. Я знаю, как сильно он хотел вернуться в «Эвертон». Мы очень рады, что он вернулся", — сказал Куман в эфире BBC Sport.
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