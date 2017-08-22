175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Карпин: разговоры по поводу усталости игроков «Спартака» звучат смешно

22 августа 2017, вторник. 00:47 Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мыслями о поражении красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4). На данный момент «Спартак» с 8 очками в активе идёт на 10-м месте в таблице чемпионата.

«Многие у меня спрашивали, как играет „Спартак“ в прошлом сезоне. Мой ответ — не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось. В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с „Локомотивом“ играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у „Локо“ до удаления, — я не смогу вспомнить ни одного.

Многие говорят, что ушёл фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счёт фарта? Получается так? А в этом нет фарта. Говорят, что Глушаков уставший, хотя не понимаю, о какой усталости может идти речь в такое время, если тот же Роналду играет по 10 месяцев подряд, по 70 игр за сезон. По поводу усталости разговоры звучат смешно.

Понятно, что „Спартак“ — это имя, но давайте о нём забудем. Давайте вспомним позапрошлогодний успех „Лестера“, который выиграл АПЛ на эмоциях. „Спартак“ тоже выиграл на эмоциях, было много фарта, желания, самоотдачи, много всего. В этом году этого пока нет. Наверное, запаса прочности не было, хотя команда досрочно выиграла прошлый чемпионат.

В том сезоне говорили: „Мы семья, мы друг за друга“. А в этом году уже не семья, развод, друг за друга никто не бьётся? В чём тут проблема, знают только люди, которые находятся внутри. Главная проблема, наверное, не в поражениях от ЦСКА, „Локомотива“, а в том, что не обыграли „Уфу“ и „Динамо“. Набери красно-белые плюс пять очков, и разговоров о кризисе было бы меньше», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».

Ещенко: «Спартак» сам упустил победу, «Локо» нас дожал, подавая только с флангов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Валерий Карпин
Новости. Футбол
22 августа 2017, вторник
02:06 Ньянг не принял решения о переходе в «Спартак» до полуночи
01:55 В. Денисов: в Лиге Европы хочется сыграть с лондонским «Арсеналом»
01:46 Гвардиола: если кто-то готов заплатить 300 млн за Месси, значит, они у них есть
01:41 Сёмин: имена потенциальных новичков «Локомотива» ежедневно присылают по WhatsApp
01:10 Карпин: новичков «Зенита», кроме Паредеса, знали только специалисты
00:59 Карпин: было два предложения стать тренером, но не срослось
00:56 «Эйбар» выиграл у «Малаги» в заключительном матче первого тура испанской Примеры
00:49 Карпин: «Спартак», ведя в счёте 2:0, по идее, не должен проигрывать такие матчи
00:47 Карпин: разговоры по поводу усталости игроков «Спартака» звучат смешно
00:44 Куман: «Манчестер Сити» вёл игру с «Эвертоном», но моментов у них почти не было
00:43 Гвардиола: даже не знаю, сколько моментов «Сити» и «Эвертон» создали на двоих
00:27 Ингасон: «Ростов» заслуживал победу над «Краснодаром», я горжусь командой
00:26 Гранквист: одно очко на выезде с «Ростовом» — хороший результат для «Краснодара»
00:20 Руни: уверен, красная часть Манчестера тоже насладилась моим 200-м голом в АПЛ
00:19 Калачёв: когда клуб играет хорошо, хочется идти вперёд. Возраст тут ни при чём
00:15 Роджерс: «Селтик» с уважением относится к «Астане», клуб добился больших успехов
00:05 Кононов: каждый пропущенный гол «Ахмата» — недоработки всей команды
21 августа 2017, понедельник
23:55 Гол Стерлинга спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Эвертоном»
23:41 Каррагер: «Ньюкасл» до сих пор выглядит как команда из Чемпионшипа
23:33 Фассоне: рады прибытию Калинича, других новых трансферов «Милан» не планирует
23:20 Трофей «Локомотива» и яркая группа поддержки — в фотообзоре турнира UTLC CUP
23:16 Ещенко: «Спартак» сам упустил победу, «Локо» нас дожал, подавая только с флангов
23:15 В. Денисов: отмечу желание «Спартака», вдесятером проигрывали, но шли вперёд
23:11 «Леванте» выиграл у «Вильярреала» благодаря голу с пенальти на 88-й минуте
23:06 Х. Эрнандес: я получил заряд уверенности благодаря дублю и характеру «Вест Хэма»
22:53 «Ахмат» — «Арсенал» (Тула) — 1:2. Видеообзор заключительной игры 7-го тура РФПЛ
22:53 Ригони: следил за «Зенитом» и знаю, в какой футбол играет команда
22:42 Тошич может продолжить карьеру в чемпионате Германии
22:39 Руни стал вторым футболистом, забившим 200 голов в АПЛ
22:31 Божович: стадионы в РФПЛ шикарные, это чуть-чуть удивляет
22:27 «Спартак» ждёт решения форварда «Милана» Ньянга до полуночи
22:27 Жевнов: Калачёв говорил, что в случае вылета «Ростова» из РФПЛ мог закончить
22:09 «Халл» хочет арендовать у «Уотфорда» нападающего Саксесса по инициативе Слуцкого
22:06 Божович: сердце чуть-чуть ёкнуло, когда «Ахмат» в концовке попал в перекладину
22:05 Лидеры «Барселоны» недовольны трансферной работой клуба
22:02 Кононов: возможно, на «Ахмат» есть давление из-за серии неудач
21:55 Тульский «Арсенал» нанёс «Ахмату» четвёртое поражение в РФПЛ подряд
21:45 «Арсенал» предложил «Милану» приобрести Уилшира
21:38 «Эмполи» купил у «Арсенала» 19-летнего полузащитника Беннасера
21:28 Фанат венского «Рапида» получил полтора года тюрьмы за нацистское приветствие
21:26 Сарри: «Наполи» может забыть показать свой футбол, если будет помнить о 1-й игре
21:16 «Боруссия» Д дала «Барселоне» неделю для осуществления трансфера Дембеле
21:09 «Манчестер Сити» — «Эвертон»: стали известны стартовые составы
21:07 Кулибали: все знают Балотелли, но «Наполи» рассчитывает отыграть на ноль
20:55 Отец Маркизио: я правда не знаю, откуда берутся слухи об уходе Клаудио в «Милан»
Все новости RSS
Партнерский контент