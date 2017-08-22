Карпин: разговоры по поводу усталости игроков «Спартака» звучат смешно

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мыслями о поражении красно-белых в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4). На данный момент «Спартак» с 8 очками в активе идёт на 10-м месте в таблице чемпионата.
«Многие у меня спрашивали, как играет „Спартак“ в прошлом сезоне. Мой ответ — не понимаю. С точки зрения построения игры команда сейчас играет так же, ничего не поменялось. В каждом матче причина неудачи, наверное, разная. В первом тайме с „Локомотивом“ играли хорошо, и если бы не удаление, то шансов у соперника не было бы никаких. Попробуем вспомнить, были ли моменты у „Локо“ до удаления, — я не смогу вспомнить ни одного.
Многие говорят, что ушёл фарт. Значит, в прошлом году успехи были только за счёт фарта? Получается так? А в этом нет фарта. Говорят, что Глушаков уставший, хотя не понимаю, о какой усталости может идти речь в такое время, если тот же Роналду играет по 10 месяцев подряд, по 70 игр за сезон. По поводу усталости разговоры звучат смешно.
Понятно, что „Спартак“ — это имя, но давайте о нём забудем. Давайте вспомним позапрошлогодний успех „Лестера“, который выиграл АПЛ на эмоциях. „Спартак“ тоже выиграл на эмоциях, было много фарта, желания, самоотдачи, много всего. В этом году этого пока нет. Наверное, запаса прочности не было, хотя команда досрочно выиграла прошлый чемпионат.
В том сезоне говорили: „Мы семья, мы друг за друга“. А в этом году уже не семья, развод, друг за друга никто не бьётся? В чём тут проблема, знают только люди, которые находятся внутри. Главная проблема, наверное, не в поражениях от ЦСКА, „Локомотива“, а в том, что не обыграли „Уфу“ и „Динамо“. Набери красно-белые плюс пять очков, и разговоров о кризисе было бы меньше», — сказал Карпин в эфире программы «Футбол России».