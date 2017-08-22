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Сёмин: имена потенциальных новичков «Локомотива» ежедневно присылают по WhatsApp

22 августа 2017, вторник. 01:41 Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о трансферных планах «железнодорожников» и признался, что ежедневно получает сообщения с вариантами усиления команды.

«Неоднократно говорил о том, что нам нужно усиление. Все об этом прекрасно знают. У нас даже количественно не хватает футболистов. Ведь скоро играть в Лиге Европы. То есть прибавьте ещё как минимум шесть матчей. Предстоит очень сложный цикл, плотный календарь. Даже для ротации игроков у нас откровенно маловато. Что касается слов Геркуса о том, что кандидатуры нападающих не удалось согласовать, то, наверное, в этом вопросе моё мнение должно учитываться. Я всё-таки знаю, какой мне нужен нападающий. Мне бы не хотелось, чтобы в „Локомотив“ приходили игроки, уступающие по своей квалификации нынешним исполнителям.

Как должны приобретаться новички? Идеальный вариант – это когда всё проходит через селекционный отдел. Скауты, селекционеры должны не один день просматривать футболиста, вести его определённое время. А не так, чтобы после одного дня просмотра человека брали уже на флажке. Ведь у нас есть специалисты, которые практически не ошибаются и ведут кропотливую работу. Им нужно доверять. Мне не нравится, когда всё делается в последний момент. Не нравится, когда привозят футболистов очень-очень много. Каждый день присылают фамилии по WhatsApp…

Какой нападающий нужен «Локомотиву»? Мобильный. То есть такой форвард, который много работает в чужой штрафной, с хорошей скоростью и дриблингом. Это идеальный вариант. Конечно, уход Майкона — большая потеря. Кстати, недавно он забил гол за новую команду. Что касается того, хочу ли я видеть в «Локомотиве» Дзюбу, то не готов ответить на этот вопрос. Могу сказать одно: прежде чем игрок переходит в команду, он обязательно должен иметь беседу с главным тренером", — сказал Сёмин в интервью «Спорт-экспрессу».

Геркус: новый нападающий в «Локомотиве» будет, но это не Дзюба
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Артём Дзюба Майкон Маркес Битенкур Юрий Сёмин Трансферы
Новости. Футбол
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