Ньянг не принял решения о переходе в «Спартак» до полуночи

Форвард «Милана» М'Байе Ньянг пока ещё не принял решение по поводу возможного перехода «Спартак». Московский клуб ожидал от 22-летнего французского футболиста ответа до полуночи, однако Ньянг не смог определиться, где будет продолжать карьеру, даже несмотря на специальную встречу, которая прошла накануне поздно вечером в Милане.
«Ньянг ещё ничего не решил. „Спартак“ хочет получить ответ как можно скорее. В противном случае они переключатся на другого игрока», — приводит слова журналиста Альфредо Педуллы Milan News.
Ранее сообщалось, что, если Ньянг согласится на переход в «Спартак», московский клуб заплатит за трансфер € 20 млн. Сам игрок якобы отказывается от варианта с Россией из-за желания играть в Италии, Испании, Германии или Англии.