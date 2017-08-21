«Спартак» ждёт решения форварда «Милана» Ньянга до полуночи

«Спартак» ожидает, что форвард «Милана» М'Байе Ньянг даст свой ответ на предложение красно-белых сегодня до полуночи, информируется на сайте журналиста Альфредо Педуллы. Также сегодня вечером в Милане должна пройти встреча, на которой будет присутствовать французский футболист.
Ранее сообщалось, что, если Ньянг согласится на переход в «Спартак», московский клуб заплатит за трансфер € 20 млн. Руководство «Милана» надеется продать 22-летнего нападающего и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение красно-белых.