Бубнов: думаю, Кокорина можно назвать лучшим российским игроком на данный момент

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение об игре нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который не уходит с поля без гола уже в пяти матчах российской Премьер-Лиги кряду.
«В чём причина преображения Кокорина? Сам он сказал, что начал выступать на любимой позиции, но дело не только в этом. В первую очередь, нужно отметить функциональную готовность нападающего, который стал действовать значительно активнее и агрессивнее, нежели раньше. Добиться этого во многом удалось благодаря непопаданию в заявку сборной России на Кубок конфедераций – Кокорин спокойно набирал к форму к началу сезона и в итоге вышел на пик уже в стартовых турах.
Конечно, нельзя не отметить вклад Роберто Манчини, нашедшего к форварду нужный подход и определившего его оптимальную позицию. Думаю, Кокорина можно назвать лучшим российским игроком на данный момент", — приводит слова Бубнова Sportbox.