Каррагер: для «Ливерпуля» Мане намного важнее Коутиньо

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что нападающий Садио Мане более важен для мерсисайдцев, чем полузащитник Филиппе Коутиньо.
«С учётом того, какую тактику выбирает Клопп, я бы поспорил, кто более важен для команды. Думаю, Мане намного важнее Коутиньо. Садио забивает много важных голов. Коутиньо, безусловно, также является фантастическим игроком. Но если Мане продолжит прогрессировать в том же духе, то все лучшие клубы Европы захотят приобрести его.
Мерсисайдцы будут удерживать Филиппе до последнего. В этом нет никаких сомнений. «Ливерпуль» провёл слабую трансферную кампанию и не может позволить себе отпустить Коутиньо», — приводит слова Каррагера Sky Sports.