Матч «Црвена Звезда» — «Краснодар» будут судить арбитры из Германии

Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Краснодар». Все судьи будут представлять Германию, сообщается на официальном сайте краснодарцев
В качестве главного арбитра команды на поле выведет 36-летний Тобиас Штилер. Игры с участием «Краснодара» или каких-либо других клубов из России он никогда ранее не обслуживал. Помогать Штилеру будут Ян Зайдель и Кристиан Гиттельман. Резервный судья – Роберт Кампка.
Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром» состоится 24 августа в Белграде, начало — в 22:00 мск. В первой встрече краснодарцы победили со счётом 3:2.